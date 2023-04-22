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استطلاع: الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" في الأعوام المقبلة

الأحد 23 أبريل 2023 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" في الأعوام المقبلة



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي، أن قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل إسرائيل سيكون "أسوأ" خلال الأعوام المقبلة.

وشارك في الاستطلاع الذي أجراه معهد (كانتر) المستقل ونشرته الإذاعة العبرية اليوم حوالي 553 رجلا وامرأة يبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وأظهر الاستطلاع أن 48 بالمائة من الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل إسرائيل سيكون "أسوأ" في السنوات القادمة، فيما اعتقد 20 بالمائة أن الوضع سيكون "أفضل"، كما أن 19 بالمائة يرون أنه لن يكون هناك تغيير، فيما أجاب 13 بالمائة أنهم لا يعرفون.

وتعاني إسرائيل من خلافات حول خطة تعديلات قضائية دفعت بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتشددة في يناير الماضي وأدت إلى خروج مئات الآلاف من المعارضين إلى الشوارع في احتجاجات رافضة قبل أن يجمد نتنياهو في أواخر مارس الخطة من أجل التفاوض مع المعارضة.

وتجددت التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة التعديلات القضائية مساء اليوم للأسبوع الـ16 على التوالي.

وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في تل أبيب وحيفا وبئر السبع وغيرها من المدن للاحتجاج على الخطة.

ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن التعديلات القضائية التي تدعمها حكومته مهمة من أجل خلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، فيما يقول المعارضون أن الخطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتركيز السلطة في يد نتنياهو، وفقا لوكالة "شينخوا".

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