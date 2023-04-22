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نتنياهو يوعز لوزرائه بعدم الإدلاء بتصريحات حول الاغتيالات لقادة المقاومة الفلسطينية

الأحد 23 أبريل 2023 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوعز لوزرائه بعدم الإدلاء بتصريحات حول الاغتيالات لقادة المقاومة الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 12 العبرية ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سئم من مطالبات وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتامار بن غفير، بتنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة المقاومة الفلسطينية.

وبحسب القناة فإن نتنياهو أوعز لوزرائه بعدم الإدلاء بأي تصريحات والمطالبة بتنفيذ أي عمليات اغتيال.

وبينت أن نتنياهو يسعى لتمرير ما تسمى بـ "احتفالات الاستقلال" (النكبة الفلسطينية)، بهدوء وبدون أي توتر أمني.

وأشارت إلى أن المستويين الأمني والسياسي وعلى خلفية إطلاق الصواريخ من غزة ولبنان وسوريا في الأيام الأخيرة، تدرس تغيير المستوى العملياتي لتنفيذ عمليات اغتيال في حال تكررت الهجمات أو نفذت عمليات داخل إسرائيل خاصة خلال احتفالات "الاستقلال".

ووفقًا للقناة، فإنه في حال تم تغيير هذه السياسية، فإنه الرسالة الواضحة من خلال ذلك لحركة حماس وغيرها أن تل أبيب ستقوم بعمليات اغتيال حتى ولو على حساب جولات تصعيد.

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