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عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

الأحد 23 أبريل 2023 12:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

تظاهر عشرات الآف الإسرائيليين، في مراكز عدّة مدن ضد حكومة بنيامين نتنياهو للأسبوع السادس عشر على التوالي.

وشهدت مظاهرات اليوم توسعًا في رقعة الاحتجاج؛ حيث شملت عشرات البلدات من الشمال وحتى أقصى الجنوب، ومن بين المناطق التي خرجت فيها المظاهرات: "تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس ونتانيا وأسدود وهرتسليا وروش هعين وبيت شيمش وكفار سابا وبات يام".

وتتواصل المظاهرات؛ احتجاجا على خطة وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء في في إسرائيل وتقويض المحكمة العليا.

وتصاعدت الاحتجاجات بالتزامن مع استمرار وزير القضاء ياريف ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في "الكنيست" سيمحا روتمان، في التقدم بتطبيق خطة "إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا".

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