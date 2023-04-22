  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دعوات إسرائيلية لاغتيال صالح العاروري..

السبت 22 أبريل 2023 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات إسرائيلية لاغتيال صالح العاروري..



القدس المحتلة/سما/

دعا جنرالات أمنيون وعسكريون إسرائيليون سابقون، حكومة بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال إلى اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، نظرًا لحجم الخطر الذي يشكله على الكيان، وفق قولهم.

واعتبر اللواء المتقاعد "إيتان دانغوت"، في حديث له نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تحقيق مطول، أن العاروري يعد الأكثر خطورة.

من جهته، قال ضابط سابق في "الشاباك" يدعى "ميخا كوبي"، وهو يتعقب نشاطات العاروري منذ 30 عامًا، وفق التحقيق: "يجب أن يكون العاروري أول الأهداف التي يجب اغتيالها".

وكشف التحقيق، أن رئيس الموساد السابق "يوسي كوهين"، وضع هذا القيادي في حماس وهو أسير مبعد على رأس أولويات الاستهداف.

ووصف التحقيق الذي تناول سيرة القيادي، إياه "كبير الاستراتيجيين".

وساهم العاروري الذي مضى في سجون الاحتلال 15 عامًا، بتأسيس الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية المحتلة، ويعد أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار "صفقة شاليط" التي تمت عام 2012.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تصادر نصف مليون شيكل لحركة "حماس" بغزة

اسرائيل : عودة سوريّة للحضن العربيّ مقدّمة لربيعٍ عربيٍّ جديدٍ بقيادة السعوديّة

أسعار صرف العملات

بن غفير يستغل حادثة قتل حارس بلدية الطيبة لدعاية سياسية

صحيفة عبرية: قلق إسرائيلي من لعبة محصلتها صفر بعد تفاهم إيراني ـ أردني

نتنياهو يحذر السعودية من اعادة علاقاتها مع إيران: يتعاونون مع البؤس وانظروا إلى اليمن وسوريا والعراق

البرهان: أنا موجود في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش وكل المطارات تحت سيطرتنا

الأخبار الرئيسية

فلسطين تبدأ الاستعدادات لإجلاء رعاياها من الخرطوم...

نتنياهو يحذر السعودية من اعادة علاقاتها مع إيران: يتعاونون مع البؤس وانظروا إلى اليمن وسوريا والعراق

image_processing20230422-1729649-nkj89s

موقع عبري: هل تدخل الصين على خط الوساطة الفلسطينية - الإسرائيلية لإحياء عملية السلام؟!

2023-04-22_08-16-58_833081

اسرائيل : عودة سوريّة للحضن العربيّ مقدّمة لربيعٍ عربيٍّ جديدٍ بقيادة السعوديّة

"إسرائيل" تصادر نصف مليون شيكل لحركة "حماس" بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم