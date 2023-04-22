الرئيس يتلقى التهاني من قادة دولة الإمارات بحلول عيد الفطر

القدس المحتلة/ سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقيات تهنئة من قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتلقى سيادته برقيات تهنئة من: رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأعرب قادة دولة الإمارات عن تمنياتهم للرئيس محمود عباس بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق الشعب الفلسطيني آماله وطموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.