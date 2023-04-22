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نجوم جعفر العمدة يكشفون كل أسرار الكواليس التي تريدون معرفتها

السبت 22 أبريل 2023 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجوم جعفر العمدة يكشفون كل أسرار الكواليس التي تريدون معرفتها



وكالات / سما/

 كشف صناع مسلسل جعفر العمدة النقاب عن العديد من كواليس المسلسل الذي يعتبر أحد أنجح الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني الجاري
منة فضالي
وقالت منة فضالي والتي لعبت دور نرجس إن جميع أفراد العمل توقعوا نجاح المسلسل ولكنهم لم يتوقعوا أن يصل النجاح إلي هذا الحجم الذي يجعله يعرض في معظم البيوت المصرية والعربية، معربة عن سعادتها العارمة من تقبل الجمهور لدور نرجس الذي لعبته بطريقة مميزة إلى حد كبير.
لمي كتكت
أما لمي كتكت قالت إنها توقعت نجاح دورها ولكنها لم تتوقع حجم الشعبية الكبيرة التي حققتها للدرجة التي جعلتها شخصية شهيرة في الشارع المصري

أحمد عبد الله
الفنان أحمد عبدالله والذي لعب دور حمادة فتح الله كشف أن مشهد المعركة مع محمد رمضان في المسلسل استغرق تصويره أكثر من ١٠ ساعات وهو ما لم يحدث في أي مشهد أخر نافياً وجود شبه بينه وبين الشخصية التي لعبها من قريب أو بعيد.
ونفى فريق العمل وجود أي خلافات بين أفراد المسلسل لافتين أن أسرة العمل عملت على قلب رجل واحد وأن الحب هو ما ساد لوكيشن التصوير.
طارق النهري
وعن تغيير نهاية المسلسل قال الفنان طارق النهري إن ما تم تداوله عن تغيير نهاية مسلسل “جعفر العمدة” غير صحيح. وأضاف المخرج هو المسؤول الأول عن حدوث أي تغيير أو لا، ولو كان في تغيير للنهاية كنا علمنا بالأمر وعلى الأرجح حدث خطأ هندسي أدى إلى إعادة تصوير المشاهد الأخيرة وليس أكثر.
وقال “النهري” الذي لعب دور حمادة فتح الله في مسلسل جعفر العمدة، إن المسلسل حقق نجاحاً باهراً منذ بداية شهر رمضان، موضحاً أن تصدر المسلسل التريند يؤكّد أنّ فريق العمل بذل مجهوداً جبارا لينال إعجاب المشاهدين.
وتابع فريق العمل كانوا عائلة واحدة طوال مدة التصوير، لإخراج العمل بشكل متميز ينال إعجاب المشاهدين.
وأبدى النهري سعادته بدورة قائلاً: “الناس بتنادينى بحمادة فتح الله في الشارع.. وهناك حالة جميلة جداً في الشارع حول حلقات جعفر العمدة”.

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