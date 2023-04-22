المملكة العربية السعودية دولة عميقة..

كتب الدكتور ربيع العمور:

من يعتقد ان المملكة العربية السعودية في انهيار او دخلت في بداية الزوال فهو واهم و لا يعي شيء من الواقع او التاريخ .. منذ مدة تم الإعلان عن إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية في السعودية و هذه خطوة كبيرة و مهمة للمنطقة كاملة و تعني ان السعودية ستصبح القوة الاقتصادية العظمى في المنطقة و على مستوى العالم.. و قريبا دخولها بريكس الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم..

للتذكير ..

في زمن سابق قال رؤساء بعض الدول لن تستطيع الرجعية السعودية ان تحقق شيء .. و قال احدهم انه من خلال التقارير يستطيع جيشها ان يحتل السعودية .. و صرح أحدهم ما في عروبة و لا اسلام في السعودية و سوف ناخذ نفطهم .. في زمن احدهم صرح ان الصواريخ التي تطلق الى معسكرات و المناطق الحيوية سوف تصل عمق السعودية.. سقطوا جميعا و بقيت السعودية ‏و اشير إلى أن اغلب الدول العربية تتوافق مع سياسة السعودية عكس الماضي لبعض الدول.. و الآن تدخل السعودية القوة العظمى في المنطقة سياسيا و اقتصاديا بعد تحول العالم من احادية القطب لتعدد الاقطاب و بعد المصالحة السعودية الإيرانية أصبح الدور السياسي أقل توتر و أقل خطورة في المنطقة و يساعد في تعزيز السلم و الأمن و بخطوات سياسية حكيمة تم تمديد الهدنة مع الحوثي في اليمين و نعلم ان الضغط الدبلوماسي الإيراني على الحوثي سهل عملية التفاوض السعودية الحوثي في سلطنة عمان،فإن الحكمة السياسية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية استطاعت ان تجعلها قوة كبيرة على المستوى الدولي ، و ان المرحلة القادمة للمملكة العربية السعودية تعطيها مجموعة سمات تتعلق بقوة الدولة من حيث الزعامة، التأثير الاقتصادي، التأثير السياسي، ارتباط الدولة بتحالفات دوليّة قويّة وجيش قوي،يسه لها لان تقود المنطقة بكل قوة ،‏ نحن الآن نركز على المستقبل وقيادة الامير محمد بن سلمان للشرق الأوسط وكيف هذا الرجل غير موازين القوى لصالح المنطقة ..

كاتب اردني