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البرهان: أنا موجود في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش وكل المطارات تحت سيطرتنا

السبت 22 أبريل 2023 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرهان: أنا موجود في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش وكل المطارات تحت سيطرتنا



وكالات / سما/

 قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لقناة العربية اليوم السبت إنه يجب على طرفي الصراع في السودان الجلوس معا لإيجاد مخرج للأزمة.


وقال البرهان الذي تخوض قواته صراعا على السلطة مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية “يجب أن نجلس جميعا كسودانيين ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل ونعيد الحياة”.


وأضاف “هذه الحرب الجميع خاسر فيها”.


وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إن 413 شخصا قُتلوا وأصيب 3551 آخرون منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع مطلع الأسبوع الماضي.

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