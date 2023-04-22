  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير يحذر من استشهاد الأسير خضر عدنان،

السبت 22 أبريل 2023 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يحذر من استشهاد الأسير خضر عدنان،



رام الله/ سما/

 يواصل الأسير خضر عدنان (44 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ77 على التوالي، رفضا لاعتقاله.

وحذر نادي الأسير من استشهاد الأسير عدنان، المحتجز في "عيادة سجن الرملة" ويواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة.

وقال، في بيانٍ له، إنّ الأسير عدنان وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، وهو معرض للاستشهاد في أي لحظة، خاصة أن سلطات الاحتلال، وحتى اليوم، ترفض التعاطي مع مطلبه، وهو يرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبيّة.

وكان الأسير عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

يذكر أن عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها ستة إضرابات عن الطعام رفضا لاعتقاله، علما أن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السّابقة.

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال خطيب صلاة العيد وسط المصلين في شبوة اليمنية

اسرائيل : عودة سوريّة للحضن العربيّ مقدّمة لربيعٍ عربيٍّ جديدٍ بقيادة السعوديّة

بن غفير يستغل حادثة قتل حارس بلدية الطيبة لدعاية سياسية

أسعار صرف العملات

صحيفة عبرية: قلق إسرائيلي من لعبة محصلتها صفر بعد تفاهم إيراني ـ أردني

البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان

الحكم مدى الحياة غيابيًا لمنفذ هجوم ضد كنيس يهودي بفرنسا قبل 43 عامًا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يحذر السعودية من اعادة علاقاتها مع إيران: يتعاونون مع البؤس وانظروا إلى اليمن وسوريا والعراق

image_processing20230422-1729649-nkj89s

موقع عبري: هل تدخل الصين على خط الوساطة الفلسطينية - الإسرائيلية لإحياء عملية السلام؟!

2023-04-22_08-16-58_833081

اسرائيل : عودة سوريّة للحضن العربيّ مقدّمة لربيعٍ عربيٍّ جديدٍ بقيادة السعوديّة

"إسرائيل" تصادر نصف مليون شيكل لحركة "حماس" بغزة

من مكان عملية إطلاق النار في تل أبيب، في التاسع من الشهر الماضي

جيش الاحتلال يصدر أمرا بهدم منزلَي الشهيد معتز الخواجا والأسير أسامة الطويل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم