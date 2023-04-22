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فلسطين تبدأ الاستعدادات لإجلاء رعاياها من الخرطوم

السبت 22 أبريل 2023 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تبدأ الاستعدادات لإجلاء رعاياها من الخرطوم



رام الله/ سما/

 بدأت دولة فلسطين استعداداتها لإجلاء رعاياها وطلبتها من العاصمة السودانية، الخرطوم، وذلك بتوجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وأفادت وزارة "الخارجية"، في بيان لها، اليوم السبت، بأنه تم تشكيل خلية أزمة مركزية لهذا الغرض بالشراكة التامة بينها وبين جهازي المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية، ووزارة الداخلية، والوزارات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، مضيفة أنه تم تشكيل خلية أزمة، أيضا، في الخرطوم لمتابعة كافة الترتيبات والتفاصيل المتعلقة بالإجلاء، وهي تعمل على مدار الساعة لحصر أعداد الراغبين بمغادرة الخرطوم توطئة لإجلائهم في القريب العاجل، بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في السودان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.

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