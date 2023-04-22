نتنياهو يحذر السعودية من اعادة علاقاتها مع إيران: يتعاونون مع البؤس وانظروا إلى اليمن وسوريا والعراق

القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المملكة العربية السعودية من “تبعات” إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي”: “أولئك الذين يتعاونون مع إيران يتعاونون مع البؤس. انظروا إلى اليمن، وسوريا، والعراق”، حسب تعبيره.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل أن “95% من المشاكل في الشرق الأوسط تأتي من إيران”.

وعن سبب الاتفاق بين طهران والرياض، أجاب نتنياهو: “أعتقد أنه يتعلق على الأرجح بالرغبة في خفض التصعيد أو حتى إنهاء الصراع الذي طال أمده في اليمن”.

وفي السياق نفسه، ذكرت القناة أن الانفراجة بين السعودية وإيران وجهت ضربة لحملة نتنياهو الدبلوماسية، التي تركز على عزلة طهران السياسية.

يذكر أنه في 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.