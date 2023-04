أحمد السقا يتحدث عن كواليس مشاركته فى مسلسل "الكبيراوى 7"

وكالات / سما /

كشف الفنان أحمد السقا عن كواليس مشاركته في الكبير أوي كضيف شرف، مؤكداً أنه يحب مسلسل الكبير للغاية، ودائماً ما يعتز بالمشاركة في أي عمل كضيف شرف، فلا يتردد في قبول أي عمل على تلك الشاكلة، وأضاف أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "الراديو بيضحك في رمضان" مع المذيعة فاطمة مصطفى أن حاتم صلاح على وجه الخصوص "جننه" أثناء تأدية المشاهد.

كما يشارك السقا فى دراما رمضان ببطولة مسلسل حرب مكون من 10 حلقات على قناة ON ويعرض الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.