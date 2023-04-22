  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أحمد السقا يتحدث عن كواليس مشاركته فى مسلسل "الكبيراوى 7"

السبت 22 أبريل 2023 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد السقا يتحدث عن كواليس مشاركته فى مسلسل "الكبيراوى 7"



وكالات / سما /

كشف الفنان أحمد السقا عن كواليس مشاركته في الكبير أوي كضيف شرف، مؤكداً أنه يحب مسلسل الكبير للغاية، ودائماً ما يعتز بالمشاركة في أي عمل كضيف شرف، فلا يتردد في قبول أي عمل على تلك الشاكلة، وأضاف أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "الراديو بيضحك في رمضان" مع المذيعة فاطمة مصطفى أن حاتم صلاح على وجه الخصوص "جننه" أثناء تأدية المشاهد.

كما يشارك السقا فى دراما رمضان ببطولة مسلسل حرب مكون من 10 حلقات على قناة ON ويعرض الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.

#أحمد السقا #كواليس #مسلسل #الكبيراوى 7

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: بدء سريان إجراءات إسرائيلية تهدف لتعزيز السلطة الفلسطينية

اغتيال خطيب صلاة العيد وسط المصلين في شبوة اليمنية

اسرائيل : عودة سوريّة للحضن العربيّ مقدّمة لربيعٍ عربيٍّ جديدٍ بقيادة السعوديّة

أسعار صرف العملات

بن غفير يستغل حادثة قتل حارس بلدية الطيبة لدعاية سياسية

صحيفة عبرية: قلق إسرائيلي من لعبة محصلتها صفر بعد تفاهم إيراني ـ أردني

البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان

الأخبار الرئيسية

image_processing20230422-1729649-nkj89s

موقع عبري: هل تدخل الصين على خط الوساطة الفلسطينية - الإسرائيلية لإحياء عملية السلام؟!

2023-04-22_08-16-58_833081

اسرائيل : عودة سوريّة للحضن العربيّ مقدّمة لربيعٍ عربيٍّ جديدٍ بقيادة السعوديّة

"إسرائيل" تصادر نصف مليون شيكل لحركة "حماس" بغزة

من مكان عملية إطلاق النار في تل أبيب، في التاسع من الشهر الماضي

جيش الاحتلال يصدر أمرا بهدم منزلَي الشهيد معتز الخواجا والأسير أسامة الطويل

رئيس

صحيفة: بدء سريان إجراءات إسرائيلية تهدف لتعزيز السلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم