إنقاذ حياة معتمر مصري توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة

وكالات / سما /

تمكنت فرق إنقاذ الحياة السعودية في منطقة مكة المكرمة من إنقاذ حياة معتمر مصري يبلغ من العمر 32 عاماً توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة إثر تعرضه إلى ضيق شديد في التنفس ما أدى إلى فقدانه الوعي.

وقال تجمع مكة المكرمة الصحي، إن قلب المعتمر المصري توقف أثناء نقله إلى مركز طوارئ الحرم وأُجري تدخل سريع من الفريق الإسعافي بعمل إنعاش قلبي لمدة 12 دقيقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضاف التجمع، أن المريض تعرض لتوقف آخر بعد وصوله إلى مركز طوارئ الحرم وأُجري له إنعاش قلبي لمدة 15 دقيقة.

وأوضح الفريق الطبي المعالج، أن الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة للمعتمر المصري أظهرت عدم وجود انتظام في عضلة القلب للمريض والتهاب شديد في الرئتين.

وأشار الفريق إلى أن المريض وضع على جهاز التنفس الصناعي وأدخل إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى لتلقي الرعاية الكاملة من قبل الفريق الطبي المختص حتى استقرت حالته في اليوم التالي.

وأكد الفريق المعالج أنه وبعد التأكد التام من استقرار الحالة التنفسية للمريض رُفع جهاز التنفس الصناعي وعادت العلامات الحيوية بشكل طبيعي ولايزال المريض تحت المتابعة ومراحل العلاج مع الفرق الطبية لحين خروجه بالسلامة من المستشفى.