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متحور أوميكرون الجديد ينتشر في الولايات المتحدة

السبت 22 أبريل 2023 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
متحور أوميكرون الجديد ينتشر في الولايات المتحدة



وكالات / سما /

ينتشر متحور جديد من أوميكرون في الولايات المتحدة ويشكل نحو 10 في المئة من حالات كوفيد-19 الأسبوعية الجديدة المبلغ عنها في جميع أنحاء البلاد، وفقا للبيانات التي تم تحديثها، أمس الجمعة، من قبل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأُضيف المتحور الجديد، الذي يطلق عليه اسم "أركتوروس"، والمعروف أيضا باسم أكس بي بي.1.16 من السلالة الفرعية لمتحور "أوميكرون"، من قبل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى متتبعه.

وحذر الخبراء من أن النسبة من المتوقع أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، وقد يصبح السلالة السائدة التالية في البلاد، حسب وكالة "شينخوا".

وأظهرت بيانات الوكالة أن "أكس بي بي.1.5" المتحور الفرعي شديد الانتقال من أوميكرون، ولا يزال السلالة السائدة في الولايات المتحدة ويمثل حوالي 73.6 في المئة من حالات كوفيد-19 الجديدة هذا الأسبوع.

وتراقب منظمة الصحة العالمية "أكس بي بي.1.16"، الذي أسهم في زيادة حالات كوفيد-19 أخيرًا في الهند.

#متحور أوميكرون #الولايات المتحدة #كوفيد-19 #الأمراض #الصحة

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