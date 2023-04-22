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صحيفة: برشلونة يتفق مع نجم ليفربول لضمه الصيف المقبل

السبت 22 أبريل 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: برشلونة يتفق مع نجم ليفربول لضمه الصيف المقبل



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم توصل لاتفاق مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول، لضمه في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الدولي البرازيلي قرر وضع حد لرحلته في ملعب آنفيلد، بمجرد انتهاء عقده في حزيران/يونيو المقبل، لا سيما بعد تراجع مشاركاته بصفة أساسية مع الريدز.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في 2015، توج فيرمينو بألقاب "دوري الأبطال، البريميرليج، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين، كأس العالم للأندية".

وتراجعت مشاركات فيرمينو بعد قدوم داروين نونيز وكودي جاكبو للريدز، مما دفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة.

وعلى مدار 360 مباراة خاضها بقميص ليفربول، سجل النجم البرازيلي 109 أهداف مع الفريق.

وقد تعرض صاحب الـ31 عاما لإصابة في أوتار الركبة، ستبعده عن مباريات فريقه الثلاث المقبلة.

ومن المتوقع أن يسجل فيرمينو ظهوره الأخير في معقل ليفربول، عند استقبال أستون فيلا يوم 20 آيار/مايو المقبل، ضمن منافسات البريميرليج.

#برشلونة #ليفربول

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