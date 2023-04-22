فيديو.. أرسنال يتعثر أمام ساوثامبتون في مباراة مجنونة في الدوري الإنجليزي

ونجح ساوثامبتون في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 14 بعد كرة تقدم بها محمد اليونسي من عمق خط الوسط ثم مرر الكرة لثيو والكوت خلف دفاع الجانرز، وأسكنها الأخير بثبات داخل شباك رامسدل.

تسبب الهدفين المُبكرين في توتر لاعبي آرسنال، وحتى أن هدف جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20 بعد كرة تم تشيتها من جانب دفاع ساوثامبتون لم يكن له الأثر الكبير على أداء الجانرز.

وفي الشوط الثاني لم يتطور أداء فريق أرسنال كما كان متوقعًا، ورغم بعض المحاولات من فريق أرتيتا لكنها لم ترقى للخطورة الكافية لتعديل النتيجة.

وحدثت المفاجأة في الدقيقة 66 حيث سجل اللاعب البديل دوبي كاليتا-شار الذي دخل مكان يان بيدناريك الهدف الثالث من ركنية وصلت له دون رقابة وحولها بسهولة داخل شباك أرسنال ليتقدم ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

حاول أرسنال تعديل الأوضاع فيما تبقى من المباراة وأجرى أرتيتا تغييرات هجومية بإدخال تروسار مكان فابيو فييرا وإيدي نيكيتاه مكان أولكسندر زينتشينكو ثم ريس نيلسون مكان جابرييل مارتينيلي، ونجح أوديجارد من تسديدة قوية من تعديل النتيجة ليُقلص الفارق لفريق أرسنال في الدقيقة 88 لتصبح النتيجة 3-2 لفريق ساوثامبتون.

ثم عند الدقيقة 90 زاد أرسنال من الضغط وسدد نيلسون كرة ردها الحارس، قبل أن ينجح بوكايو ساكا في الانقضاض على الكرة وتوجيهها ببراعة داخل الشباك ليتعادل فريق الجانرز في الوقت القاتل ويُعيد إحياء آماله في الفوز بالمباراة

قاتل أرسنال بدعم جماهيري كبير في الدقائق الأخيرة لأجل تسجيل هدف الفوز وسدد ريس نيلسون كرة قوية من على حدود المنطقة ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى الركنية، واستمر الجانرز في الاندفاع ولكنه لم يتمكن من تسجيل الهدف المنشود لتنتهي المباراة بالتعادل.