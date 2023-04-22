أنشيلوتي يكشف رأيه في تغير أسلوب مانشستر سيتي مع جوارديولا

عقد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مؤتمرًا صحفيًا قبل مباراة الغد أمام سيلتا فيجو، حيث أكد مدرب ريال مدريد بأنه لا يتخلى عن مباريات الدوري ويريد للفريق أن يستعد لها بأفضل شكل ممكن.

كما تطرق كارلو أنشيلوتي لمباراة مانشستر سيتي المنتظرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أشاد بفريق السيتي وعلق على مدح بيب جوارديولا للفريق المدريدي.

في البداية قال أنشيلوتي عن مباراة سيلتا مساء الغد: “لدينا الكثير من الاحترام لهذا الفريق، لديه منظمة محددة جيدًا وفرديات، وهو فريق علينا احترامه وبذل الجهد للفوز عليه”.

وعن تغير أسلوب مانشستر سيتي الذي أصبح أكثر توازنًا مع جوارديولا قال: “أعتقد ذلك، لقد تغيّر الأمر قليلًا، لكنه لا يزال فريقًا قويًا للغاية ولديهم مهاجم (هالاند) يسجل الكثير من الأهداف، علينا أن نحاول أن نكون أفضل من خصومنا”.

أما عن مدح جوارديولا لفريق ريال مدريد قال كارلو: “مدريد تحظى باحترام كبير وهذا شئ جيد، ولمدرب مثل جوارديولا أن يقول ذلك بل أكثر من ذلك”.

اختتم: “يمكن أن يلعب كلًا من ريال مدريد ومانشستر سيتي بطرق عديدة، طريقة الهجوم في السيتي تتغير مع هالاند، لكن يمكنهم لعب مباراة تعتمد على التحولات أو اللعب أكثر بالكرة لأنهم يتمتعون بهاتين الصفتين”.