مبابي وميسي يتألقان مجددًا مع باريس

نجح فريق باريس سان جيرمان في افتتاحية الجولة 32 من الدوري الفرنسي في التغلب على أنجيه خارج ميدانه بثنائية نظيفة واقترب أكثر من الاحتفاظ باللقب في الليجآ.

سجل هدفي الفريق الباريسي النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، ليرفع البي إس جي رصيده إلى 75 نقطة بفارق 11 نقطة عن أولمبيك مارسيليا الذي لديه مباراة أقل.

تقدم الفريق الباريسي في الدقيقة التاسعة بعد عمل رائع من فريق باريس سان جيرمان، بدأه أشرف حكيمي الذي أوصل الكرة إلى ليونيل ميسي والذي مرر كرة رائعة إلى سولير ثم وصلت الكرة إلى مبابي الذي سجل هدفًا بعد أن ارتدت الكرة من الحارس.

وفي الدقيقة 24 أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني بعد تمريرة أخرى ساحرة من ليونيل ميسي، انفرد مبابي على إثرها بمرمى حارس إنجيه وراوغه قبل أن يُسكن الكرة في الشباك.

حاول فريق أنجيه العودة في المباراة ولكنه سجل هدفًا متأخرًا للغاية في الدقيقة 87 عن طريق سادا تيوب بعد تمهيد للكرة برأس داخل للمنطقة وتسديدة بدون مضايقة من الدفاع الباريسي.

وبهذه النتيجة اقترب البي إس جي من الاحتفاظ بلقب الليج آ مع المدير الفني كريستوف جالتييه، إلا إذا تهاوى الفريق بأكثر من خسارة متتالية في الست جولات الأخيرة.