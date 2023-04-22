زيدان يحسم أمره ما بين تدريب يوفنتوس أو باريس سان جيرمان

ذكرت شبكة RMC Sport بأن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، يضع فريقه السابق يوفنتوس كأولوية بالنسبة له عندما يعود إلى دكة التدريب مرة أخرى في الموسم القادم، منذ رحيله عن اللوس بلانكوس في مايو 2018.

وبحسب التقرير فإن زيدان لن يُفكر في العودة إلى ريال مدريد نظرًا إلى العلاقة الباردة حاليًا بينه وبين الرئيس فلورنتينو بيريز.

وذكر التقرير أن زيدان يضع يوفنتوس كأولوية، وأنه رغم المشاكل القانونية للنادي التي قد تُبعده عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لن يكون لديه أي مشكلة، حيث يبحث عن بدء مشروع طويل الأمد مع السيدة العجوز.

أما فيما يتعلق بالعقبة الرئيسية وهو عقد ماسيمليانو أليجري مع يوفنتوس الذي يمتد حتى عام 2025 براتب 7 ملايين يورو في الموسم الواحد، فإن إدارة يوفنتوس لن تكون مستعدة لدفع أكثر من 20 مليون يورو لإعفاء المدرب الحالي، ولكن جون إلكان قد يلعب دورًا حاسمًا إذا قرر بالفعل الرهان على زيدان.



وفقًا لما أوردته الشبكة فإنه رغم عدم استبعاد عودة باريس سان جيرمان لإجراء مفاوضات مع المدرب الفرنسي، ولكن زيزو لا يُفضل ذلك، حيث أنه لا يجد بأن سياسة باريس ستسمح له بحرية التصرف في سوق الانتقالات وفي تكوين الفريق ولذلك فإن يوفنتوس يأتي في مقدمة أفكاره حتى هذه اللحظة.