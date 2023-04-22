  1. الرئيسية
  2. الرياضة

زيدان يحسم أمره ما بين تدريب يوفنتوس أو باريس سان جيرمان

السبت 22 أبريل 2023 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يحسم أمره ما بين تدريب يوفنتوس أو باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

ذكرت شبكة RMC Sport بأن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، يضع فريقه السابق يوفنتوس كأولوية بالنسبة له عندما يعود إلى دكة التدريب مرة أخرى في الموسم القادم، منذ رحيله عن اللوس بلانكوس في مايو 2018.

وبحسب التقرير فإن زيدان لن يُفكر في العودة إلى ريال مدريد نظرًا إلى العلاقة الباردة حاليًا بينه وبين الرئيس فلورنتينو بيريز.

وذكر التقرير أن زيدان يضع يوفنتوس كأولوية، وأنه رغم المشاكل القانونية للنادي التي قد تُبعده عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لن يكون لديه أي مشكلة، حيث يبحث عن بدء مشروع طويل الأمد مع السيدة العجوز.

أما فيما يتعلق بالعقبة الرئيسية وهو عقد ماسيمليانو أليجري مع يوفنتوس الذي يمتد حتى عام 2025 براتب 7 ملايين يورو في الموسم الواحد، فإن إدارة يوفنتوس لن تكون مستعدة لدفع أكثر من 20 مليون يورو لإعفاء المدرب الحالي، ولكن جون إلكان قد يلعب دورًا حاسمًا إذا قرر بالفعل الرهان على زيدان.


وفقًا لما أوردته الشبكة فإنه رغم عدم استبعاد عودة باريس سان جيرمان لإجراء مفاوضات مع المدرب الفرنسي، ولكن زيزو لا يُفضل ذلك، حيث أنه لا يجد بأن سياسة باريس ستسمح له بحرية التصرف في سوق الانتقالات وفي تكوين الفريق ولذلك فإن يوفنتوس يأتي في مقدمة أفكاره حتى هذه اللحظة.

#زين الدين زيدان #باريس سان جيرمان #يوفنتوس #تدريب #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال خطيب صلاة العيد وسط المصلين في شبوة اليمنية

إسرائيل تختبر "نظام إنذار" في أوكرانيا الشهر المقبل

أسعار صرف العملات

بن غفير يستغل حادثة قتل حارس بلدية الطيبة لدعاية سياسية

صحيفة عبرية: قلق إسرائيلي من لعبة محصلتها صفر بعد تفاهم إيراني ـ أردني

اسرائيل : عودة سوريّة للحضن العربيّ مقدّمة لربيعٍ عربيٍّ جديدٍ بقيادة السعوديّة

البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان

الأخبار الرئيسية

2023-04-22_08-16-58_833081

اسرائيل : عودة سوريّة للحضن العربيّ مقدّمة لربيعٍ عربيٍّ جديدٍ بقيادة السعوديّة

"إسرائيل" تصادر نصف مليون شيكل لحركة "حماس" بغزة

من مكان عملية إطلاق النار في تل أبيب، في التاسع من الشهر الماضي

جيش الاحتلال يصدر أمرا بهدم منزلَي الشهيد معتز الخواجا والأسير أسامة الطويل

رئيس

صحيفة: بدء سريان إجراءات إسرائيلية تهدف لتعزيز السلطة الفلسطينية

"يديعوت" : الحرب المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم