مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية جنوب الخليل

الخليل / سما /

أتلف مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، محاصيل زراعية شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن مستوطنين أطلقوا ماشيتهم في حقول المزارعين على مساحة تقدر بخمسة دونمات في تجمع الزويدين بمسافر يطا، ما أدى إلى إتلاف محاصيل زراعية (قمح وشعير وبرسيم وكرسنة) تعود لعائلة الزويدين.

وأضاف الجبور أن عراكا بالأيدي دار بين أصحاب الأرض العزل الذي حاولوا إبعاد الماشية، والمستوطنين المسلحين، إلا أن جيش الاحتلال حضر للمكان ووفر الحماية للمستوطنين.