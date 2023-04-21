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البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان

السبت 22 أبريل 2023 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان



وكالات

 اعترضت البحرية الأمريكية، سفينة صيد، قالت إنها "تحمل بحارة إيرانيين" في خليج عمان، وتحاول تهريب المخدرات.

وأكدت البحرية الأمريكية أن من قام بالاعتراض مدمرة "يو إس إس بول هاميلتون" التي تحمل صواريخ موجهة، ووجدت مخدرات عبارة عن 802 كيلوغرام من الميثامفيتامين و1000 كيلوجرام من الحشيش تقدر بـ 42 مليون دولار.

وكشف البيان أنه قبل أن يستولي أفراد البحرية الأمريكية وخفر السواحل من بول هاملتون على السفينة، حاول خمسة مهربين على متنها التخلص من 50 كيسًا من الميثامفيتامين يزن كل منها 35 رطلاً عن طريق إلقاء المخدرات في البحر.

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