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أجواء ربيعية معتدلة نهاراً باردة ليلاً

السبت 22 أبريل 2023 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء ربيعية معتدلة نهاراً باردة ليلاً



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف ربيعيًا ومعتدلًا نهاراً غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا نسبيا ليلا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاحد، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا نهارا وباردًا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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