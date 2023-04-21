  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اغتيال خطيب صلاة العيد وسط المصلين في شبوة اليمنية

الجمعة 21 أبريل 2023 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغتيال خطيب صلاة العيد وسط المصلين في شبوة اليمنية



عدن/ وكالات /

اغتال مسلحون مجهولون، الجمعة، خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان جنوب شرقي اليمن، الشيخ عبد الله الباني، عقب انتهائه من الخطبة.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان في تغريدة: "تم اغتيال خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان بمحافظة شبوه الشيخ عبد الله الباني، وسط المصلين بعد أن أكمل خطبة العيد"، دون تفاصيل.

ويشغل الشيخ عبد الله الباني منصب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية بيحان، إلى جانب عضويته في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" (أكبر حزب إسلامي باليمن).

في السياق، قال شهود عيان في أحاديث منفصلة للأناضول، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشيخ الباني، فور انتهائه من خطبة العيد وسلامه على المصلين والدعاء لهم.

وأفاد الشهود بإطلاق عدة أعيرة نارية على الشيخ الباني حين هم بركوب سيارته، وأردوه قتيلا على الفور.

ولم تتبن أية جهة يمنية عملية الاغتيال كما لم يصدر أي بيان رسمي عن الحكومة حتى الساعة 07: 00 (ت.غ).

وتخضع محافظة شبوة (جنوب شرق)، لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويعاني اليمن منذ نحو تسع سنوات من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات منذ 2014.

الأكثر قراءة اليوم

غالانت : وحدة ساحات المواجهة تتطلب جهدا كبيرا للمعركة المفتوحة القادمة..

أسعار صرف العملات

قتيلان في أول أيام العيد بالقدس والداخل المحتل

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

اغتيال خطيب صلاة العيد وسط المصلين في شبوة اليمنية

إسرائيل تختبر "نظام إنذار" في أوكرانيا الشهر المقبل

120 ألفا يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك

الأخبار الرئيسية

من مكان عملية إطلاق النار في تل أبيب، في التاسع من الشهر الماضي

جيش الاحتلال يصدر أمرا بهدم منزلَي الشهيد معتز الخواجا والأسير أسامة الطويل

رئيس

صحيفة: بدء سريان إجراءات إسرائيلية تهدف لتعزيز السلطة الفلسطينية

"يديعوت" : الحرب المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها

image_processing20230421-1729649-153ew6

هكذا وقفت "إسرائيل" على "رجل واحدة" لمنع ذبح القرابين بالأقصى

120 ألفا يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم