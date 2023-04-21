الخارجية: نتابع الأنباء الأولية عن غرق قارب قبالة سواحل اليونان

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الليلة الماضية، أنها تتابع الأنباء الأولية عن غرق قارب قبالة السواحل اليونانية.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير احمد الديك، إن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع باهتمام الأنباء عن عملية إنقاذ قارب كان يقل اكثر من ٥٠ مهاجرا عقب غرقه في خليج ميسينيان باليونان.

وأشار السفير الديك إلى أنه تم إنقاذ حوالي 50 شخصا منهم اطفال ونساء، وتوجد معلومات اولية عن وفاة احد المهاجرين، ولا تزال عمليات الانقاذ والتحقيقات من قبل خفر السواحل اليوناني مستمرة منذ وقت مبكر من صباح أمس الخميس.

وأضاف "نتابع هذه المأساة الجديدة لمعرفة جنسيات المهاجرين الذين كانوا على متن هذا القارب، متمنيا السلامة لأبناء شعبنا أينما كانوا".