وضع أكاليل زهور على أضرحة الشهداء

نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وضع نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، اليوم الجمعة، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لمناسبة عيد الفطر السعيد.

وهنأ العالول أبناء شعبنا وعائلات الشهداء والأسرى، وأبناء شعبنا في القدس الصامدين المرابطين بحلول العيد.

وبنفس السياق وضع نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الجمعة، أكاليل زهور على أضرحة الشهداء أمام مقر المحافظة بميدان الشهيد أبو عمار، لمناسبة عيد الفطر السعيد.

جاء ذلك بمشاركة قائد المنطقة العميد باسم الأعرج، ومفتي قوى الأمن محمد صلاح، ومدير جهاز الأمن الوقائي العميد محمد نزال.

كما قدم نائب المحافظ التهاني بحلول العيد إلى طاقم المحطة الجراحية الأردنية.

وفي ذات السياق وضع محافظ طولكرم عصام أبو بكر أكاليل زهور على أضرحة الشهداء في المقبرة الغربية بمدينة طولكرم، ومقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة، وأمام ضريح الجندي المجهول بمقر قيادة المنطقة، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، ومنسقي فصائل العمل الوطني وحركة فتح ومدراء وممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية في المحافظة.

واكد أبو بكر مواصلة طريق البناء والحرية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وزواله عن أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ونقل المحافظ تحيات الرئيس محمود عباس وتهانيه لأهلنا بمحافظة طولكرم، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، مترحما على أرواح الشهداء، موجها التحية للأسرى، متمنيا الشفاء للجرحى.

وفي سياق متصل وضع محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، اليوم الجمعة، اكليلا من الزهور، على النصب التذكاري لشهداء أريحا والأغوار.

وشارك في مراسم وضع الاكيل، رئيس غرفة تجارة اريحا تيسير حميدة، ونائب أمين سر حركة فتح اقليم اريحا والاغوار مثقال حبيب، وممثلو الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الرسمية وفصائل العمل الوطني.

وأشار إلى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا بسبب انتهاكات الاحتلال المتواصلة في كل مكان.

وثمن أبو بكر جهود المؤسسة الأمنية بتطبيق القانون، مؤكدا دور جميع المؤسسات وحالة الشراكة والتعاون لخدمة المواطنين.

كما زار المحافظ وممثلو مؤسسات المحافظة منزل الشهيد أمير أبو خديجة الذي استشهد في الأول من شهر رمضان المبارك، ومنزل العقيد بالأمن الوقائي وعضو هيئة مكتب إقليم حركة فتح نضال اليحيى الذي توفي الأسبوع الماضي.