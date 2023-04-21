الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في ساحات ومساجد قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

أدى آلاف المواطنين في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك في العراء بمختلف مساجد وساحات القطاع، إحياءً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبدأ توافد المواطنين الغزيّين، بمن فيهم عائلات كاملة ضمت رجال ونسوة وأطفال، إلى الساحات والمساجد، منذ ساعات الفجر، وسط تكبيرات وتهليلات العيد.

وأكد خطباء صلاة العيد على صلة الأرحام وزيارة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، ونشر ثقافة الوحدة الوطنية ورص الصفوف، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المدن.