  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هكذا وقفت "إسرائيل" على "رجل واحدة" لمنع ذبح القرابين بالأقصى

الجمعة 21 أبريل 2023 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا وقفت "إسرائيل" على "رجل واحدة" لمنع ذبح القرابين بالأقصى



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، إن جهودًا غير عادية بذلت خلال شهر رمضان لمنع المستوطنين المتطرفين من ذبيح القرابين في المسجد الأقصى.

وبحسب الصحيفة، فإن مثل هذا الحدث كان سيفجر الأوضاع في المنطقة بأكملها في وجه إسرائيل، وليس فقط في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى أن القصف الصاروخي من غزة ولبنان وسوريا يمكن أن يكون مرتبطًا بالأساس بإعلان جماعات متطرفة نيتها ذبح القرابين، وليس فقط ارتباطًا باقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين بداخله.

وكشفت الصحيفة عن اتصالات أجراها رؤساء أجهزة استخبارات أجنبية مع نظرائهم في إسرائيل عدة مرات، لمحاولة فهم ما يجري، كما تم إطلاع أعضاء المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" بالتفصيل على جهود الأجهزة الأمنية لمنع تهريب "الماعز" أو أي قرابين للأقصى، خاصة في ظل التشجيع بدفع مكافأت مالية سخية لكل من ينجح بذلك.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك رفع من حالة الاستنفار لإحباط مثل هذا الحدث، وهو ما تم النجاح فيه.

وقالت الصحيفة: إن الاحتفال الديني الذي نظمته جماعات متطرفة لذبح القرابين والتشجيع على ذلك والإعلان عن مكافأت مالية، أوقف الأمن الإسرائيلي على قدم واحدة، خشيةً من أن ذلك سيؤدي لإشعال المنطقة.

ورأت الصحيفة، أن مرور شهر رمضان بهذا الشكل بعد انتهائه يعني خروج إسرائيل بشكل أفضل قليلًا مما دخلت فيه، خاصة في ظل أن التوتر بلغ ذروه في أواخر شهر مارس/ آذار الماضي.

وترى الصحيفة، من جانب آخر، أن الفلسطينيين بما فيهم حماس، وحتى أطراف أخرى بالمنطقة، لم يكونوا يبحثون عن حرب شاملة في الوقت الحالي، لكنهم أرادوا رفع مستوى "العنف" في الضفة والقدس، وبذلك نجحوا بشكل عام. كما تقول، إلى جانب تفعيل استراتيجية وحدة الساحات بنقل ما يجري في الضفة والقدس على مختلف مناطق الحدود من غزة ولبنان وسوريا وغيرها، يضاف إلى ذلك استغلالهم للأزمة الداخلية الخطيرة في إسرائيل، وتراجع الردع الإسرائيلي.

"القدس

الأكثر قراءة اليوم

السعودية تعلن رسمياً : غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...

غالانت : وحدة ساحات المواجهة تتطلب جهدا كبيرا للمعركة المفتوحة القادمة..

هل باتت "المصالحة" الفلسطينية قريبة ؟ عبد المجيد سويلم

تفاصيل المكالمة السرية بين وزير الدفاع الأميركي والجيش الإسرائيلي

البحوث الفلكية المصرية تعلن غدا الجمعة اول أيام عيد الفطر

الإمارات تنجح في وساطة تأمين سلامة الجنود المصريين في السودان

وزير الخارجية الإسرائيلي : التطبيع مطروح مع السعودية وأنوي زيارتها

الأخبار الرئيسية

120 ألفا يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك

غالانت : وحدة ساحات المواجهة تتطلب جهدا كبيرا للمعركة المفتوحة القادمة..

47034123-D5D2-4BEF-9903-A44F9F728153

مفتي فلسطين : غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

السعودية تعلن رسمياً : غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...

الجهاد الاسلامي يهدد مجددا: العدو سيدفع ثمن المس بحياة الشيخ عدنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم