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حالة الطقس: درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي

الجمعة 21 أبريل 2023 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي



رام الله / سما /

يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى صاف، ربيعيًا لطيفا نهارا وباردًا ليلاً، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين (21 درجة مئوية العظمى في القدس)، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد السبت، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيًا ومعتدلًا نهاراً غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا نسبيا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الأحد غائما ربيعيًا ومعتدلًا نهاراً غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا ليلاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ربيعيًا ومعتدلًا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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