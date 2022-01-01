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الإفراج عن الأسير أحمد جلامنة من جنين بعد 20 عاما من الأسر

الخميس 20 أبريل 2023 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن الأسير أحمد جلامنة من جنين بعد 20 عاما من الأسر



جنين/سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير أحمد محمد حسن جلامنة من مدينة جنين، بعد أن أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال.

وقال المحرر جلامنة لـ"وفا"، إن أسرى "فتح" في سجون الاحتلال يؤكدون وقوفهم خلف الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت والمتصدي لكافة المؤامرات التي تستهدف مشروعنا الوطني.

وأضاف أن الأسرى يدعون أبناء شعبنا ومؤسساته إلى الوقوف إلى جانبهم ومواصلة الفعاليات المساندة للأسرة في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها جراء سياسات الاحتلال، خاصة الإهمال الطبي المتعمد.

وقال إن رسالة الاسرى إلى شعبنا التوحد ورص الصفوف، باعتبارها السبيل الوحيد والسلاح الأقوى لشعبنا في مواجهة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير جلامنة عبر حاجز الظاهرية في الخليل من سجن النقب.

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