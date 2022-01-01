القبض على سيدة سرقت 120 ألف شيقل من منزل في الخليل

الخليل/ سما/

لقت الشرطة، اليوم الخميس، القبض على سيدة لضلوعها بارتكاب جريمة سرقة من داخل منزل في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن مواطناً تقدم بشكوى لدى مركز شرطة المدينة تتعلق بقيام شخص بالدخول لمنزله وسرقة مبلغ كبير من المال، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم الاشتباه بالخادمة التي تعمل بداخل المنزل، حيث قامت الشرطة بتفتيش الحقيبة التي بحوزتها والعثور بداخلها على المبلغ المسروق والذي كان عبارة عن 90 ألف شيقل و6 آلاف دينار أردني.

وأكد ارزيقات التحفظ على المشتبه فيها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها حسب الأصول.