اتحاد أبناء رام الله في أميركا يسلم "بيكا" تجهيزات طبية

رام الله/ سما/

سلم اتحاد ابناء رام الله في أميركا، اليوم الخميس، الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، تجهيزات طبية خاصة ببرامج الوكالة على الساحة الدولية.

وجرت مراسم تسليم التجهيزات الطبية في مجمع فلسطين الطبي، بحضور رئيس اتحاد ابناء رام الله في أميركا عصام دغمان، ومساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، مدير عام "بيكا" السفير عماد الزهيري، ووكيل مساعد شؤون المستشفيات والطوارئ في الصحة معتصم محيسن، ومنسق البرامج الطبية "جسور الوفاء"، أحمد عبد الحليم.

وأشاد الزهيري بدور اتحاد ابناء رام الله في عملية التنمية وتعزيز الامكانيات الفردية والمؤسساتية الفلسطينية وأهمية التعاون والشراكة التكاملية لتحقيق الاهداف الوطنية.

وأكد عضو الاتحاد رجائي خوري ضرورة التنسيق والتعاون بما يخدم اهداف الاتحاد والوكالة لتقديم أفضل الخدمات لجاليتنا الفلسطينية في أميركا، وعبر عن استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من التجهيزات الطبية المستقبلية الخاصة ببرامج "بيكا" على الساحة الدولية.

وأكد محيسن دعم الصحة للتعاون المستقبلي بين الوزارة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي واتحاد ابناء رام الله في أميركا وأهمية هذه الشراكة التي ستعود بالمنفعة على فلسطين ككل.

وجرى الاتفاق على التأسيس لشراكة مهنية لخدمة الاهداف الوطنية والتعاون في المهمات والبرامج الطبية المقبلة من خلال الاستعانة بالكادر الطبي الفلسطيني من أميركا للاستفادة من تجربتهم ومعرفتهم المشهود لها في مجالات طبية تخصصية مميزة وتنفيذ مشاريع وبرامج طبية مشتركة في مناطق مختلفة من العالم.