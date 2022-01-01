غزة.. "أونروا" تقدم دفعات مالية لإعمار منازل هُدمت عام 2022

غزة / سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"بقطاع غزة، إنها بدأت في أبريل/ نيسان الجاري بتقديم دفعات مالية لعائلات دمر الجيش الإسرائيلي منازلها عام 2022، لإعادة إعمارها.

وأضافت الوكالة في بيان وصل الأناضول نسخة عنه: "بدأنا منذ أبريل 2023 بصرف دفعات مساعدات نقدية للعائلات التي تعرضت منازلها أضرار بليغة وهدم كلي".

وأوضحت أنه سيتم "تسليم مجموعة إضافية من العائلات المتضررة مساعدات نقدية كدفعة أولى لإعادة الإعمار، خلال الأسبوع القادم، ليصل مجموع العائلات المستفيدة حتى الآن 35 عائلة".

وذكرت أن "العائلات المُستفيدة بدأت بعملية إصلاح الأضرار التي لحقت بمنازلها في تصعيد أغسطس (آب 2022)".

وأشارت إلى أنها تعتزم "تحضير صرف مستحقات العائلات المتبقية خلال الأيام القادمة".

كما أفادت الوكالة بأنها "قدمت دعما ماليا لنحو 50 عائلة ممن تعرضت منازلها لأضرار بليغة وهدم كلي في أغسطس الماضي، وذلك لدفعها كبدل إيجار للمأوى الانتقالي الذي يعيشون به؛ ويغطي الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتّى يونيو/ حزيران القادم".

وفي 5 أغسطس 2022 شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة استهدفت حركة الجهاد الإسلامي استمرت لمدة 3 أيام، وأسفرت عن مقتل 49 فلسطينيا بينهم 17 طفلا وإصابة مئات.​​​​​​​

ووفق وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، فإن ذلك التصعيد تسبب بهدم 25 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضرر 80 وحدة بشكل بليغ، لتصبح غير قابلة للسكن.

وأُسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لمساعدة وحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.