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أردوغان يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات في السودان

الخميس 20 أبريل 2023 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات في السودان



وكالات / سما/

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى وقف الاشتباكات.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما الخميس، بحث خلالهما التطورات في السودان، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

ودعا الرئيس التركي كلا من البرهان ودقلو إلى "وقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الإخوة والعودة إلى طاولة الحوار".

كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بحماية أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك والمؤسسات التركية في السودان.

وأكد على ضرورة تأمين مطار الخرطوم بغية تمكين نقل المواطنين الأتراك إلى تركيا.

ومنذ 15 أبريل/نيسان يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

وكانت "الدعم السريع" قد تشكلت عام 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.

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