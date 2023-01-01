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فلكي سعودي: غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر

الخميس 20 أبريل 2023 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلكي سعودي: غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر



وكالات / سما/

أكد الخبير الفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي، مساء اليوم الخميس، إن هلال شهر شوال تمت ولادته فلكياً، وعليه فإن غداً الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بحسب المعطيات الفلكية.

وقال الثقفي، وهو عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف:"عند الساعة 7:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة تمت ولادة هلال شهر شوال فلكيا، وفق معايير منازل القمر، مشيرا إلى أنه سوف يغرب بعد غروب الشمس مساء اليوم الخميس بعمر 11 ساعة، وبارتفاع 5.4 درجات، واستطالة 6.35 درجة، وقريب من شفق الشمس مما يصعب رؤيته في معظم المراصد".

كما توقع الخبير الفلكي رؤية هلال شوال من مرصدي “تمير أو سدير” في مثل هذه الحالات لرؤية الهلال القريب من شفق الشمس، بشرط صفاء الأفق لديهم من حجب السحب أو عوامل أخرى.

وأشار الثقفي إلى أنه في ظل هذه المعطيات، يبقى إعلان الشهر في حالة ثبوت الشهود لدى لجان المحكمة العليا كونها الجهة الرسمية المخولة بذلك.

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