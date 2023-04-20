الجهاد الاسلامي يهدد مجددا: العدو سيدفع ثمن المس بحياة الشيخ عدنان

غزة / سما/

وجه خالد البطش مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 20/4/2023، رسالة للعدو الصهيوني، أنه هو من سيدفع ثمن المس بحياة الشيخ خضر عدنان، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وحيا البطش في تصريح صحفي، الشيخ عدنان، مؤكداً أنه يُقدم نموذجاً لقوة وصلابة الإرادة الفلسطينية، وسينتصر الشيخ عدنان بأمر الله على الاحتلال الصهيوني في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها مجدداً".

وأكد البطش، أن النيابة الصهيونية متواطئة وتختلق لوائح اتهام كيدية بحقه وتُسوف في قضية إطلاق سراحه لاستنزاف قوته لتمرير محاكمة سياسية له استجابة لرغبة الشاباك بالانتقام منه ومنعه من القيام بدوره الوطني والاجتماعي بين أبناء شعبه.

وشدد على أن الاحتلال هو الذي يتحمل تداعيات هذه السياسة، قائلاً:" رسالتنا للعدو أنه هو من سيدفع ثمن المس بحياة الشيخ خضر عدنان لا سمح الله".

ودعا البطش، أبناء شعبنا وخاصة الشباب الثائر في الضفة الباسلة "ضفة الكرمي وطوالبة والعياش إلى التحرك الشعبي وتضييق الخناق على المستوطنين دعماً واسناداً للأسيرين خضر عدنان ووليد دقة، فالحرية هي مطلب كل الاحرار ولن تتوقف تضحيات شعبنا دون تحقيها وطرد الاحتلال من ارضنا وعودة لاجئينا.

وكانت عائلة الشيخ عدنان، أكدت أمس، أن الاحتلال نقل الشيخ خضر عدنان لأكثر من عيادة لرفضه التغذية والعلاج وبالأمس نقل لأحد المشافي الإسرائيلية لخطورة وضعه الصحي.

يُشار إلى أنّ الأسير عدنان، معتقل منذ الخامس من شباط الماضي، وكان قد أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، ولاحقًا وجهت سلطات الاحتلال لائحة (اتهام) بحقّه، بالمقابل رفض الشيخ عدنان جميع ما ورد في لائحة الاتهام.