رحيل الشاعرة سلمى الخضراء الجيوسي

عمان / وكالات/

رحلت، صباح اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، الشاعرة سلمى الخضراء الجيوسي، الفائزة، مؤخراً، بجائزة محمود درويش للإبداع، الشهر الماضي.

الجيوسي علم من أعلام الثقافة العربية، واسم برز لأكثر من نصف قرن على العديد من الدراسات الأدبية والترجمات والمشروعات الثقافية، وقادت محاولة ناجحة لنقل وتقديم بعض أرقى ما أنتجته الثقافة العربية القديمة والحديثة إلى اللغة الإنكليزية، من خلال مشروعها بروتا-شرق/غرب، انطلاقا من الولايات المتحدة حيث تقيم.



سلمى صبحي الخضراء الجيوسي، الأديبة والشاعرة والناقدة والمترجمة الأكاديمية فلسطينية، ولدت في العام 1928 بمدينه السلط الأردنية، من أب فلسطيني وأم لبنانية أمضت طفولتها في مدينه عكا ودراستها الثانوية في كليه شميدت للبنات بالقدس.

درست الأدبين العربي والإنكليزي في الجامعة الأمريكية في بيروت وحصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة لندن.

سافرت مع زوجها الدبلوماسي الأردني إلى عدد من البلدان العربية والأوربية، ودرَّست في جامعات الخرطوم والجزائر وقسنطينة، ثم سافرت إلى أمريكا لتدرّس في عدد من جامعاتها إلى أن أسست العام 1980 مشروع "بروتا" لنقل الأدب والثقافة العربية إلى العالم الأنكلوسكسوني،

وقد أنتجت "بروتا" الموسوعات، وكتباً في الحضارة العربية الإسلامية، وروايات ومسرحيات وسيراً شعبية وغيرها.