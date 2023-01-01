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البحوث الفلكية المصرية تعلن غدا الجمعة اول أيام عيد الفطر

الخميس 20 أبريل 2023 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحوث الفلكية المصرية تعلن غدا الجمعة اول أيام عيد الفطر



القاهرة / وكالات /

 أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، طبقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وأوضح المعهد أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكلية، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 24 - 29 دقيقة.

وأوضح أن الهلال الجديد يبقى في العواصم والمدن الإسلامية بعد غروب الشمس، ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 10 - 35 دقيقة، معقبًا: بذلك تكون غرة شهر شوال 1444هـ فلكيًا يوم الجمعة 21 /4 /2023 عيد الفطر المبارك

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