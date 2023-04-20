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الشرطة تقبض على مشتبه فيه بالسطو المسلح على "مول" تجاري في أريحا

الخميس 20 أبريل 2023 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مشتبه فيه بالسطو المسلح على "مول" تجاري في أريحا



اريحا /سما /

قبضت الشرطة اليوم الخميس، وبمساندة الأجهزة الأمنية، على مشتبه فيه بالسطو المسلح على "مول" في منطقة النويعمة شمال مدينة أريحا والذي حدث قبل 3 أيام .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة وبالبحث والتحري والمتابعة الحثيثة وبمساندة أفرع الشرطة المختصة والأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مشتبه فيه رئيسي في تنفيذ السطو المسلح على المول التجاري، وتم ضبط المركبة والأدوات التي استخدمت أثناء ذلك، إضافةً إلى ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع حشيش أثناء التفتيش القانوني للمركبة المستخدمة وكذلك لمنازل المشتبه فيهم .

وأكدت التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

وأضافت الشرطة أنه جاري العمل والمتابعة للقبض على مشتبه فيهما آخرين بتنفيذ السطو المسلح على المول .

#الشرطة #أريحا #سطو مسلح

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