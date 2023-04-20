بعد المطالبة بسحب الجنسية منه.. هكذا ردّ منذر رياحنة على مهاجمي فيلم "الحارة"

وكالات / سما /

ردّ الفنان منذر رياحنة على الهجوم الذي طاول فيلمه الجديد "الحارة" بعد استخدامه ألفاظاً خارجة خلال أحداثه، مؤكداً عدم ندمه على استخدام هذه الألفاظ، بعد تعرض العمل للكثير من الانتقادات.

وقال رياحنة في تصريحات إعلامية: "الفيلم بدون شتائم كان هيطلع إن أنا قاعد بكدب على الناس، وهيطلع عمل لا يشبه الحالة الفنية اللي المفروض يكون فيها، والحالة بتاعته كانت تستدعي الشتائم".

وكان فيلم "الحارة" قد تعرّض للانتقادات، بسبب استخدام الشتائم فيه بكثرة، بل وتفاقم الأمر الى حد المطالبة بسحب الجنسية الأردنية من منذر رياحنة بطل العمل، بحيث طلب نائب في البرلمان الأردني بسحب الجنسية منه.

وتدور أحداث فيلم "الحارة" حول حي في شرق عمان يحكمه العنف والنميمة، ويفعل شاب مخادع المستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام تلك العلاقة، ثم تتوالى الأحداث في هذا الإطار الاجتماعي.

ويشارك منذر رياحنة في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، بينهم: ميساء عبد الهادي، نديم ريماوي، عماد عزمي، محمد غسان، حازم عيد، مجد عليان، إبراهيم نوابنة، ليان كتخدا، وآخرون، وهو من تأليف وإخراج باسل غندور.