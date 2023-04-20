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‫التهاب العظام والنخاع.. الأسباب والأعراض والعلاج

الخميس 20 أبريل 2023 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫التهاب العظام والنخاع.. الأسباب والأعراض والعلاج



وكالات / سما /

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام إن ‫التهاب العظام والنخاع هو التهاب بكتيري خطير تسببه المكورات العنقودية ‫الذهبية أو المكورات العقدية من المجموعة "أ" والمكورات الرئوية.

‫وأوضحت الجمعية أن التهاب العظام والنخاع يحدث عندما تصل البكتيريا إلى ‫العظم من الخارج، على سبيل المثال عن طريق إصابة مفتوحة أو جرح جراحي، ‫بينما تصل العدوى إلى النخاع عن طريق الدم (مثلا إبرة ملوثة).

‫وأضافت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى التهاب العظام والنخاع ‫تتمثل في داء السكري ومرض الشرايين المحيطية وفقر الدم المنجلي وضعف ‫المناعة وقصور الكلى وقصور الكبد، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر.

أعراض التهاب العظام والنخاع

‫وتتمثل أعراض التهاب العظام والنخاع في:

الحمى.

الارتجاف.

احمرار وتورم ‫الموضع المصاب.

الشعور العام بالتعب والإعياء.

‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للعلاج في الوقت المناسب، محذرة من أن عدم العلاج يرفع خطر الإصابة ‫بتسمم الدم الذي يهدد الحياة.

‫ويعالج التهاب العظام والنخاع بالمضادات الحيوية والتنظيف ‫الجراحي لموضع الالتهاب.

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