‫التهاب العظام والنخاع.. الأسباب والأعراض والعلاج

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام إن التهاب العظام والنخاع هو التهاب بكتيري خطير تسببه المكورات العنقودية الذهبية أو المكورات العقدية من المجموعة "أ" والمكورات الرئوية.
وأوضحت الجمعية أن التهاب العظام والنخاع يحدث عندما تصل البكتيريا إلى العظم من الخارج، على سبيل المثال عن طريق إصابة مفتوحة أو جرح جراحي، بينما تصل العدوى إلى النخاع عن طريق الدم (مثلا إبرة ملوثة).
وأضافت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى التهاب العظام والنخاع تتمثل في داء السكري ومرض الشرايين المحيطية وفقر الدم المنجلي وضعف المناعة وقصور الكلى وقصور الكبد، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر.
أعراض التهاب العظام والنخاع
وتتمثل أعراض التهاب العظام والنخاع في:
الحمى.
الارتجاف.
احمرار وتورم الموضع المصاب.
الشعور العام بالتعب والإعياء.
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، محذرة من أن عدم العلاج يرفع خطر الإصابة بتسمم الدم الذي يهدد الحياة.
ويعالج التهاب العظام والنخاع بالمضادات الحيوية والتنظيف الجراحي لموضع الالتهاب.