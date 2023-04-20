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نجم مانشستر سيتي يتحدى ريال مدريد بتصريحٍ ناري

الخميس 20 أبريل 2023 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم مانشستر سيتي يتحدى ريال مدريد بتصريحٍ ناري



وكالات / سما /

تحدث بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، عن المُواجهة التي تنتظرهم ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.​

وكان السيتي قد حجز مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 4-1 في مجموع مُواجهتي الذهاب والإياب.

وتُعد مُباراة السيتي والريال تكراراً لنصف نهائي الموسم الماضي الذي حسمه الميرنجي بسيناريو مُثير خلدته صفحات دوري الأبطال.

وقال سيلفا، في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”الانتقام من ريال مدريد؟ أتمنى ذلك، سنسعى لهذا بالتأكيد، نحن نمضي قدماً دائماً من أجل ذلك، ولكننا نشعر أن الفريق واثق جدا جداً في هذه اللحظة، وأعتقد أننا سنعبر”.

وتابع :”نحن نشعر بأننا نملك الفرصة في كل مُسابقة، وسنلعب من أجلها”.

وأضاف نجم السيتي :”نحن في لحظة بالموسم إذا تراجع الأداء الذي تُقدمه في مُباراة فأنت تخرج من المُسابقة، سيكون الأمر صعباً، وسنعمل بكدٍ للحصول على الألقاب”.

وتابع :”الفوز تلو الفوز يبني الثقة، من المُهم أن نُواصل على هذا المنوال”.

وأشاد بيرناردو سيلفا بزميله الهداف هالاند قائلاً عنه :”هالاند لاعب مُميز، لاعب مُختلف عما كُنا نملكه في الماضي، هو لا يحتاج الكثير من اللمسات”.

وأضاف :”هالاند كان بمثابة الظل في 85 دقيقة ولمس الكرة مرة سجلها هدفاً، حينما نملك لاعباً مُميزاً بهذه الطريقة في الهجوم فإننا نشعر بمزيدٍ من الراحة”.

 
#ريال مدريد #مانشستر سيتي #دوري أبطال أوروبا #بيرناردو سيلفا

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