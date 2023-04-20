فيديو.. مانشستر سيتي يتعادل مع بايرن ميونخ ويقصيه من دوري أبطال أوروبا

عاد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بتعادل من ميدان مضيفه الألماني، بايرن ميونخ، ليقصيه من مسابقة دوري ابطال أوروبا، ويصعد سماوي مانشستر إلى الدور قبل النهائي من المسابقة.

المباراة التي جرت وقائعها بين الفريقين في ملعب أليانز أرينا، مساء الأربعاء، جاءت بعد أسبوع من خسارة البايرن في ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، بثلاثية دون رد، ما جعل مهمة الفريق البافاري صعبة للغاية في لقاء العودة.

الشوط الأول من لقاء الإياب عرف حصول السيتي على فرصة للتسجيل من ركلة جزاء، لكن النرويجي إيرلينج هالاند سدد الكرة فوق العارضة عند الدقيقة 37، قبل أن يهدر الفريق البافاري فرصة حقيقية في الوقت القاتل من الفترة الأولى، لفض عذرية الشباك.

هالاند سعى لتصحيح خطأ ضياع ركلة الجزاء، وكان على وشك تسجيل الهدف الأول في أول 10 دقائق عقب الاستراحة، لكنه فشل في سعيه، ليكرر المحاولة، وينجح في هذه المرة بالدقيقة 57 بعد تلقيه تمريرة حريرية من زميله كيفن دي بروين.

وهز البايرن شباك السيتي بهدف أبيض في الدقيقة 75، ألغاه الحكم الفرنسي كليمون توربان بسبب التسلل، ليتحصل أصحاب الأرض بعدها على ركلة جزاء، سجل منها جوشوا كيميتش هدف التعادل.

وفي ضوء النتيجة، يصعد السيتي لنصف النهائي بالفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1، ويضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني في قمة كروية مثيرة بالدور القادم.