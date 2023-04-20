فيديو.. إنتر ميلان يعبر عقبة بنفيكا ويُواجه ميلان في نصف نهائي دوري الأبطال

اكتفى فريق إنترميلان الإيطالي بتعادلٍ مُثير أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهدافٍ للكل فريق، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان سيرو قد بدأ عن طريق نيكولو باريلا للإنتر في الدقيقة 14 بعد لمسة فنية رائعة.

وتمكن فريق بنفيكا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 38 بعد لعبة رأسية رائعة من فريدريك أورسنيسفي الدقيقة 38.

وتمكن لاوتارو مارتينيز من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 65 بعد ترجمته لكرة عرضية أرضية من زميله ديماركو.

ونجح خواكين كوريا في تسجيل الهدف الثالث للنيراتزوري في الدقيقة 78 بعد مرواغة أتبعها تسديدة مُتقنة في مرمى الضيوف.

وقلص الضيوف الفارق من جديد بهدفٍ لأنطونيو سيلفا في الدقيقة 86.

وتمكن بيتار موسى من إدراك التعادل لبنفيكا في الدقيقة 90+5.

وكان إنترميلان قد نجح في الفوز ذهاباً على أرض بنفيكا بهدفين دون رد، ليتأهل بنتيجة 5-3 بمجموع مُواجهتي الذهاب والإياب.

وسيُقابل الإنتر في نصف النهائي جاره وغريمه التقليدي ميلان، لتضمن إيطاليا مُمثلاً لها في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ نهائي كارديف في 2017 حينما خسر يوفنتوس برباعية أمام ريال مدريد.