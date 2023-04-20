ألابا وبنزيما يثيران قلق ريال مدريد بعد مواجهة تشيلسي

رغم عبور ريال مدريد لعقبة تشيلسي والشعور التام بالارتياح داخل كواليس الفريق المدريدي، لكن هناك ما يثير القلق بشان حالة كلًا من كريم بنزيما وديفيد ألابا، واللذين أصيبا في تلك المباراة وسيخضعان لاختبارات غدًا لتحديد مدى شدة إصابتهما بدقة.

تم استبدال اللاعب النمساوي ديفيد ألابا، بسبب وجع في ربلة الساق اليمنى ، بينما بقي بنزيمة في الملعب حتى النهاية تقريبًا ، ولكنه أثار قلق الطاقم الطبي عندما ذهب إلى مقاعد البدلاء بعد استبداله في الدقيقة 71، مع ألم يشعر به عندما كان يخطو على قدمه اليسرى.

سيكون لدى ريال مدريد عطلة اليوم وسيعود يوم الخميس إلى التدريبات في فالديبيباس، وفي أول الدورتين التدريبيتين استعدادًا لزيارة سيلتا فيجو إلى البرنابيو يوم السبت سيتم مراقبة حالة بنزيما وألابا.

وإذا تم تأكيد إصابة بنزيما وألابا، فسوف يواجه كارلو أنشيلوتي وضعًا صعبًا قبل مباريات مدريد المقبلة الحاسمة على الألقاب.

جدير بالذكر بأن ميليتاو لن يكون قادرًا على المشاركة بسبب الإيقاف في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستقام في 9 أو 10 مايو القادم، واحتمال خسارة ألابا في تلك المباراة سيُعقد تشكيل الدفاع للمدير الفني الإيطالي.