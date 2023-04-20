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برشلونة يصدر بيانًا جديدًا بشأن قضية نيجريرا

الخميس 20 أبريل 2023 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يصدر بيانًا جديدًا بشأن قضية نيجريرا



وكالات / سما /

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا اليوم بعد ظهور الرئيس خوان لابورتا في اجتماع غير عادي لرابطة الدوري الإسباني في وقتٍ سابق من اليوم.

كانت قضية نيجريرا على رأس جدول الأعمال في اجتماع الليجا الطارئ، وقد تواجد لابورتا لشرح موقف النادي الكاتالوني لمدة 20 دقيقة أمام قادة الأندية الأخرى.

وفي وقت لاحق من هذا اليوم أصدر برشلونة بيانًا رسميًا يؤكد به بالتفصيل أن أي توضيحات أخرى حول هذه المسألة ستتم أمام قاضٍ.

كان لابورتا قد تحدث في الاجتماع حول تفسيراته لقضية المدفوعات التي اتجهت لنائب رئيس لجنة الحكام، وعلق خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا للصحافة بعد ذلك أنه لا يعتقد بأن لابورتا قد أزال الشكوك حول دور برشلونة في القضية.

وأكد البيان بأن لابورتا حضر الاجتماع الاستثنائي لرابطة اللجي احترامًا للأندية المحترفة وأضاف بأن لابورتا قدم التفسيرات ذات الصلة بالأمر، وذكر أن أي توضيحات ستكون فقط أمام المحكمة.

ويعني ذلك بأنه لن تكون هناك مزيد من التعليقات أو الاستفزازات وسيلتزم نادي برشلونة الصمت كما فعل قبل شهرين.

 
#برشلونة #نيجريرا #لابورتا #الدوري الإسباني

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