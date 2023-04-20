رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرنوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

"يديعوت احرونوت":

- وفاة الأديب والشاعر اليساري يهونتان جيفن (76) عاما، والذي اشتهر بمواقفه اليسارية

- انتقادات شديدة اللهجة لنتنياهو لعدم رثاء جيفن بسبب مواقفه السياسية

- تخوف من الاحتجاجات في ذكرى قتل جنود إسرائيل في حروبها، وعائلات القتلى تطلب من السياسيين عدم المشاركة

- وزيرة المواصلات تهدد بضرب بيد من حديد لمن يشاغب او يتظاهر خلال اضاءة الشعلة

- رئيس المعارضة يرفض المشاركة في ايقاد الشعلة لان الحكومة مزقت الإسرائيليين

- من عملية الشيخ جراح الى الفيسبوك: اعتقال الصبي منفذ عملية إطلاق الرصاص على مستوطنين ونشر العملية على صفحته

"معاريف"

- ابن الخامسة عشر نفذ عملية الشيخ جراح وعاد الى مدرسته ونشر قصته على الفيسبوك، وحدات خاصة اعتقلته في مخيم عسكر

- تخوف من أعمال الشغب خلال كلمة بن غبير في ذكرى قتل الجنود بمقبرة بئر السبع.. وزارة الأمن قلقة من مواجهات عنيفة بين عائلات القتلى والوزراء

- الشرطة تعتقل 15 إسرائيليا يتاجرون بالبشر ويجلبون الفتيات للعمل بالدعارة بإسرائيل

"هآرتس"

- نتنياهو في رسالة للسعودية: إيران مسؤولة عن 95% من مشاكل الشرق الأوسط

- الصين تقترح التوسط بين إسرائيل وفلسطين

- مصدر صيني: وزير الخارجية الإسرائيلية قال انه لا يرى حلا في المستقبل القريب

- بلدية القدس تتراجع عن قرارها لإقامة حي جديد للفلسطينيين بعد 15 عاما من إقرارها لهذا المشروع

- ربيب دروكر يكتب: اتفاق بين المعارضة والائتلاف انتصار لنتنياهو