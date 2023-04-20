رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الخميس، اجتماع الرئيس محمود عباس مع ولي العهد السعودي، واشادته بالإنجازات الكبيرة والنهضة الشاملة التي حققتها المملكة.

كما تناولت الصحف، اقتحام الاحتلال المسجد الأقصى، والمستوطنون يهدمون محال تجارية في البلدة القديمة بالخليل.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يجتمع مع ولي العهد السعودي ويشيد بالإنجازات الكبيرة والنهضة الشاملة التي حققتها المملكة

- اشتية: القضية الفلسطينية ستبقى في الواجهة رغم جميع المحاولات الإسرائيلية لحرف الأنظار عنها

- الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومستوطنون يهدمون محال تجارية في البلدة القديمة من الخليل

- نشطاء يغلقون مداخل القنصلية الإسرائيلية في كاليفورنيا بسلاسل حديدية

- القبض على أحد المشتبه فيهم بجريمة السطو المسلح على محل لبيع الذهب في الظاهرية

- الأسير عدنان يواصل الإضراب عن الطعام والحكم على سند طرمان بالسجن 30 عاما

- حكومة الاحتلال ترصد 4 مليارات شيقل للبنى التحتية والطرق الاستيطانية

- تربية جنين وقباطية وطولكرم وأريحا والأغوار وجنوب الخليل تعلن عودة الدوام في مدارسها كافة بعد العيد مباشرة

- تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الأسبوع المقبل

- آلاف السودانيين يفرون من الخرطوم وسط أزيز الرصاص ودوي القذائف

"الأيام":

- القدس: مخطط جديد يوسع أعمال البناء في مستوطنة "جفعات همتوس" بخمسة أضعاف

- مستوطنون يهدمون متاجر في وسط الخليل.. مواجهات واشتباكات في قباطية وعقبة جبر

- الرئيس وولي العهد السعودي يؤكدان تعزيز التنسيق على المستويات كافة

- الاحتلال يزعم اعتقال فتى من نابلس نفذ عملية الشيخ جراح

- الاحتلال يعتدي على مواطن ويعتقله على حاجز زعترة

- الاحتلال يرصد 4 مليارات شيكل للبنى التحتية والطرق الاستيطانية في الضفة

- فرض إغلاق شامل بدءا من الإثنين إلى الخميس

- مديريات التربية في عدة محافظات تعلن انتظام الدوام في مدارسها بعد عطلة العيد

- السودان: المعارك تحصد أرواح أكثر من 270 مدنياً وآلاف السكان يفرون من العاصمة

- "رسالة طمأنة" من واشنطن لإسرائيل بشأن منع تسرب معلومات مستقبلاً

- سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية

"القدس":

- الرئيس يطلع ولي العهد السعودي على التطورات السياسية في فلسطين

- مستوطنون يهدمون 5 متاجر بالخليل ومصادرة أراض وإخطارات في سنيريا ونعلين

- الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة

- العودة للدوام في عدد من المدارس بعد العيد

- مخطط جديد لتوسيع «جفعات همتوس» والمصادقة على بناء 700 وحدة بـ"جفعات شاکید"

- وضع الأسير خضر عدنان وصل إلى مرحلة الخطورة

- هدنة جديدة في السودان لمدة 24 ساعة

- نشطاء يغلقون مداخل القنصلية الإسرائيلية في كاليفورنيا