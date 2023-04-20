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وفاة مواطن متأثرًا بجروحه إثر حادث سير في قلقيلية

الخميس 20 أبريل 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطن متأثرًا بجروحه إثر حادث سير في قلقيلية



رام الله / سما /

توفي مواطن يبلغ من العمر 40 عاماً، الليلة الماضية، متأثراً بإصابته جراء حادث سير تعرض له قبل أسبوع في مدينة قلقيلية.


وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن الحادث وقع بين دراجة كهربائية ومركبة وتم نقل سائق الدراجة الكهربائية إلى المشفى العربي التخصصي  في مدينة نابلس لتلقي العلاج نظراً لإصابته البليغة وأعلن الأطباء مساء أمس عن وفاته.


وأكد العقيد ارزيقات أن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقاً بالحادث في حينه وتم توقيف سائق المركبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقة أصولاً.


وناشد العقيد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة مراعاة شروط السلامة والأمان أثناء قيادة المركبات والإمتناع عن قيادة الدرجات الكهربائية لما تشكله من خطورة على حياتهم.

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