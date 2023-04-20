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الخارجية تدين الاستيطان وتعتبره حربا مفتوحة على شعبنا وحقوقه

الخميس 20 أبريل 2023 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدين الاستيطان وتعتبره حربا مفتوحة على شعبنا وحقوقه



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، الاستيطان الاسرائيلي الاستعماري بأشكاله كافه في أرض دولة فلسطين، سواء بناء آلاف الوحدات الاستيطانية كما هو حاصل في القدس المحتلة، أو تخصيص المزيد من ملايين الشواقل لشق المزيد من الطرق الاستيطانية، أو بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية كما حصل في محافظة قلقيلية وغيرها.

كما أدنت الوزارة في بيان، التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومواشيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الوزارة عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعة تخريبا إسرائيليا متعمدا لاية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الارض، واستخفافا بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان وتطالب بوقفه فورا، كما أنها تدمير ممنهج لفرص بقاء وصمود الاجيال الفلسطينية المتلاحقة في وطنها فلسطين، وحربا مفتوحة على شعبنا وحقوقه.

ورأت الوزارة أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار ٢٣٣٤ يشجع دولة الاحتلال على تصعيد الاستيطان باعتباره أبشع أشكال العدوان والجرائم التي تنسف أسس ومرتكزات عملية السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع، وباعتباره أيضا أوسع عملية تصعيد لدوامة العنف في ساحة الصراع .

#وزارة الخارجية #الاستيطان

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