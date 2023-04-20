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الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة ويشن حملة اعتقالات

الخميس 20 أبريل 2023 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة ويشن حملة اعتقالات



رام الله / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة مناطق بالضفة الغربية، وسط مواجهات مع الشبان.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس في طولكرم، واعتقلت الشاب حازم قرعاوي، نجل القيادي في حركة حماس، فتحي قرعاوي.

وعاثت القوات خرابًا وفسادًا في منزل العائلة، قبل أن تعتقل حازم، وتقوم بتخريب مركبات للعائلة متوقفة أمام منزلها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرق نابلس وقامت بعمليات تمشيط في المنطقة، قبل أن تعتقل الشاب قيس ارشيد من منزل عائلته بعد اقتحامه وتخريب محتوياته، فيما اعتقلت زيد حسين من دير الحطب في شرق المحافظة.

فيما اقتحمت قوات أخرى، بلدة عارورة شمال غرب رام الله، واعتقلت شاباً من البلدة.

كما اقتحمت قوات أخرى بلدة كفردان غرب جنين، وداهمت عدة منازل وقامت بتفتيشها، قبل أن تعتقل المحرر محمد الزغيبي.

فيما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز من قبل تلك القوات، بينما اقتحمت قوات أخرى حي رأس شحادة في مخيم شعفاط.

واندلعت مواجهات ببين شبان وقوات الاحتلا.ل عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم واعتقال 7 مواطنين.

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